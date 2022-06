Na een eerdere releasedatumtrailer is er nu een nieuwe trailer van Flying Wild Hogs third-person shooter Evil West verschenen en deze toont een uitgebreide hoeveelheid gameplaybeelden. De video laat 10 minuten lang zien welke soorten vijanden je mag verwachten en in welke omgevingen Jesse zich zoal zal begeven.

Ook tonen de beelden delen van de verschillende perks en welke wapenupgrades beschikbaar zullen zijn in de game. Bekijk deze uitgebreide trailer hieronder, waarna je nog tot 20 september geduld zal moeten hebben, want dan verschijnt de game voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.