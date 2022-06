Zoals je hier al kon lezen, werd Square Enix’ Valkyrie Elysium, die de opvolger is van Valkyrie Profile, in maart al aangekondigd. De game, ontwikkeld door Soleil, is een actie-RPG over een nieuwe Valkyrie die een missie onderneemt van de All-Father.

De game heeft na Brazilië nu ook een rating ontvangen in Zuid-Korea en wel die van ‘Teen’, aangezien er in de game wat licht gevloek en geweld te bespeuren zal zijn. De game kent nog geen releasedatum, al zal Valkyrie Elysium ergens in 2022 verschijnen voor zowel de PlayStation 4, PlayStation 5 als pc.

Bekijk hieronder nogmaals de aankondigingstrailer om een beter beeld te krijgen van deze titel.