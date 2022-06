Nog een paar dagen wachten en dan kunnen we weer plaatsnemen in de Formule 1-auto’s, aangezien op 1 juli F1 22 in de winkels ligt. Nu de release snel nadert, is het embargo op de reviews opgeheven en dit betekent dat de eerste cijfers bekend zijn. Het ziet er prima uit voor de game.

Veel reviews zijn er nog niet, maar de eerste cijfers geven alvast een positieve indicatie.

GamersRD – 10

PSX Brasil – 9.5

Games.ch – 9.0

Hardcore Gamer – 9.0

GameSpew – 9.0

Trusted Reviews – 9.0

SomosXbox – 9.0

Stevivor – 9.0

GameGrin – 9.0

GameStar – 8.7

Multiplayer.it – 8.6

Xbox Achievements – 8.5

God is a Geek – 8.5

XboxEra – 8.5

PC Gamer – 8.4

SpazioGames – 8.3

IGN Italia – 8.2

Metro GameCentral – 8.0

Jeuxvideo – 8.0

TheXboxHub – 8.0

The Enemy – 8.0

Everyeye.it – 8.0

Gfinity – 8.0

Shacknews – 8.0

NME – 8.0

Dexerto – 8.0

Videogamechronicle – 8.0

Power Unlimited – 7.6

CGMagazine – 7.5

PushSquare – 7.0

IGN Spain – 7.0

TheSixthAxis – 7.0

Eurogamer.it – 7.0

PCGamesN – 7.0

Wij zijn momenteel ook volop aan het racen in F1 22, onze review mag je later deze week verwachten.