We mogen eind oktober weer aan de slag met een nieuwe Call of Duty en ditmaal gaat het om het vervolg op het succesvolle Modern Warfare uit 2019. Vaker wel dan niet belanden een aantal verrassingen echter al op straat, mede door het harde werk van dataminers en nu zijn er ook een aantal zaken over Modern Warfare 2 duidelijk geworden. Als je dus verrast wilt worden, lees dan vooral niet verder.

De dataminer Reality deelde op Twitter een reeks afbeeldingen die verwijzen naar mogelijke modi, perks en meer. Op ResetEra is al deze informatie verzameld. Qua maps verschijnen er namen als Favela, Killhouse en Mountain Town. De bekende UAV zal bij de killstreaks zitten, net als de ’thermobaric strike’ en ‘cluster spike’. Reality zegt dat hij de informatie uit de bestanden van Warzone Mobile heeft geplukt en gezien de afbeeldingen in rap tempo van Twitter lijken te verdwijnen, vermoedelijk door DMCA claims van Activision, zal er een kern van waarheid inzitten.

Hieronder alles op een rijtje:

Modi

Gunfight

Capture the Flag

Bounty

Kill Confirmed

Cranked

Cyber Attack

Demolition

Domination

Infected

Free for All

Hardpoint

Headquarters

Search and Destroy

Team Deathmatch

Ground War

Ground War Bomb

Knockout

All or Nothing

Perks

Amped

Battle Hardened

Cold Blooded

Double Time

E.O.D.

Ghost

Hardline

High Alert

Kill Chain

Overkill

Quick Fix

Restock

Scavenger

Shrapnel

Spotter

Tracker

Tune Up

Overwatch

Overcharge

Survivor

Extra Tactical

Focus

Pitcher

Killstreaks

UAV

Fuel Bomb

Smoke Airdrop

Thermobaric Strike

Cluster Spike

Field upgrades