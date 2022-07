Een tijdje geleden werden Mario Kart 8 Deluxe fans verblijd met het nieuws dat de racer tussen maart 2022 en het einde van 2023 uitgebreid zou worden met 48 extra banen dankzij de Booster Course Pass. Wave 1 hebben we inmiddels al gehad, maar tot op heden blijft het wachten op (nieuws over) Wave 2. Een Japanse advertentie geeft nu echter hints…

Op Twitter werd opgemerkt dat een Japanse 7-Eleven winkel een advertentie voor Mario Kart 8 Deluxe heeft ophangen (zie hierboven). Hierop staan de banen die we in Wave 1 kregen, met de overige banen nog in nevelen gehuld. Deze advertentie heeft echter een houdbaarheidsdatum: rechts bovenaan staat te lezen dat de advertentie vanaf 17 juli 2022 niet meer getoond mag worden aan het publiek. Wil dit zeggen dat we heel binnenkort een aankondiging mogen verwachten? De toekomst zal het moeten uitwijzen…