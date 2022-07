De hype rond het Final Fantasy VII Remake project van Square Enix is immens groot. Met recente aankondigingen zoals Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Final Fantasy VII Rebirth en een nieuwe trailer van Final Fantasy VII: Ever Crisis, is het niet vreemd dat fans smachten naar meer informatie. Gelukkig heeft producer Mariko Sato wat meer informatie kunnen delen in een recent interview met GameSpot.

Zoals we al in de aankondigingstrailer hebben kunnen zien, zal Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion een aantal aanpassingen krijgen ten opzichte van het origineel, zoals een strakkere user interface. Sato liet weten dat het spel naast een strakkere look ook nieuwe toevoegingen krijgt.

Zo is de Hard modus, die initieel alleen buiten Japan beschikbaar was, nu op release wereldwijd beschikbaar. Daarnaast krijgt het spel ook een nieuwe ‘dash’ functie, zodat je korte sprints of ontwijk manoeuvres kan uitvoeren, magic shortcuts, de mogelijkheid om Digital Mind Wave cutscènes over te slaan en en andere features om het gebruiksgemak te verbeteren.

“You know, we wanted to remain faithful to the battle experience of the original Crisis Core, but we also looked to the Final Fantasy 7 Remake and tried to close the gap between that experience and the Crisis Core Reunion battle experience. So it’s kind of a very good combination of the original battle system and something close to Final Fantasy 7 Remake. We also heard a lot of fan feedback regarding what could be improved, and we tried to reflect as much of that as possible in Crisis Core Reunion.”

Op de vraag waarom Reunion niet wordt uitgebracht als uitbreiding liet Tetsuya Nomura weten dat het moeilijk was om Crisis Core te verwikkelen in de structuur van Remake. Dit was niet alleen technisch gezien moeilijk, maar ook de lengte van Zacks verhaal zou het beperken doordat het in een kortere vorm zou moeten worden toegevoegd. Daarnaast was het makkelijker voor de planning en ontwikkeling van het algehele Remake project om Crisis Core als aparte game te ontwikkelen.

De aankondiging van de Crisis Core remaster maakt fans natuurlijk nieuwsgierig naar wat voor behandeling andere games in het Final Fantasy VII universum, zoals Dirge of Cerberus, zullen ontvangen. Daarop liet Nomura weten dat Dirge of Cerberus zich afspeelt na Final Fantasy VII, daarom is het moeilijk om dit op dit punt te combineren met het huidige VII Remake verhaal.

Nomura stelde fans wel gerust door te laten weten dat fans van Dirge of Cerberus zich kunnen verheugen op de inclusie van personages uit het spel in de aankomende Remakes. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion komt in de winter van 2022 uit op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.