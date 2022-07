Op 23 augustus zal Saints Row verschijnen en via Twitter heeft de ontwikkelaar bekendgemaakt dat alles op schema ligt. De game is namelijk goud gegaan, dik een maand voor de officiële release. Dit wil zeggen dat alles gereed is om de game op de genoemde datum uit te brengen.

Saints Row verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Mocht je alvast het een en ander willen voorbereiden, dan kan dat. Je kunt namelijk de Boss Factory downloaden op verschillende platformen om je eigen personage in elkaar te zetten, zodat je straks gelijk aan de slag kan.