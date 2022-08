Op YouTube-kanaal TeaserPlay zijn regelmatig nieuwe video’s te vinden van klassiekers die omgezet zijn in Unreal Engine 5. Dit keer komt God of War aan bod. Nee, niet de vader & zoon versie, maar het origineel van de PlayStation 2. Dus een goed potje ouderwets hakken en beuken, maar dan in een modern jasje.

In de onderstaande video zie je hoe dat er ongeveer uit zou kunnen zien. Hoewel het mooie plaatjes weet op te leveren, spotten we toch ook wel een paar slordigheden in het werk van TeaserPlay. Maar goed, zij doen dit natuurlijk voor hun plezier. Wellicht dat Sony er op den duur ook wat voor gaat voelen om de oorspronkelijke God of War-games in een nieuw jasje te steken.