Batman is dood en er staan vier personages klaar om de handschoen tegen het kwade op te pakken. Batgirl, Robin, Nightwing en Red Hood zijn de protagonisten van Gotham Knights en je zal ze alle vier door elkaar kunnen gebruiken, mocht je dat willen. Natuurlijk bevat de game een skilltree voor elk personage en het mooie is dat als je bij de ene je skillpoints spendeert, je wel nog steeds over je potje beschikt bij de andere personages. Zo zal het niet voorkomen dat een van je personages onbruikbaar wordt omdat hij of zij onderlevelt is.

Afgezien van de individuele skilltrees beschikt elk personage ook over een zogenoemde ‘Knighthood’-tree. Deze wordt pas later in het spel vrijgespeeld en hierin zitten nog krachtigere vaardigheden. Let wel, alleen ver genoeg progressie maken is niet voldoende, je zal ook extra uitdagingen moeten voltooien om deze vrij te spelen. Tot slot zijn er ook nog momentum vaardigheden. Dit zijn speciale aanvallen die dan weer versterkt kunnen worden door de vaardigheden in de skilltree. Ook zal het voltooien van de algemene campagne niet voldoende zijn om alle vaardigheden vrij te spelen, moeilijke keuzes zullen dus gemaakt moeten worden.

Gotham Knights verschijnt op 25 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Vergeet de video van IGN hieronder zeker niet te bekijken, aangezien je hierin een duidelijk zicht krijgt op de vaardigheden.