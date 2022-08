Dying Light 2: Stay Human verscheen begin dit jaar en sinds de release is de game regelmatig voorzien van updates en wat gratis content. In de tussentijd heeft ontwikkelaar Techland ook gewerkt aan grote DLC voor de game. Vorige week kregen we een teaser te zien van de eerste grote verhalende uitbreiding, die Bloody Ties gaat heten.

Zoals toen al werd beloofd, is de uitbreiding zojuist tijdens Gamescom Opening Night Live officieel uit de doeken gedaan. In deze DLC bezoek je The Carnage Hall, een operagebouw waarin je een hoop nieuwigheden zult aantreffen. Techland belooft onder meer nieuwe uitdagingen en quests, verrassende wapens en mysteries om te ontrafelen. Dat belooft wat.

De Bloody Ties uitbreiding voor Dying Light 2: Stay Human verschijnt op 13 oktober. Check de eerste beelden in de onthullingstrailer hieronder. Wanneer je een pre-order plaatst, ontvang je de Aristocrat Pack met onder meer een exclusief wapen en een outfit.