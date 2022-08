Vorige maand heeft Square Enix Forspoken nog een keer uitgesteld. De game is nu vanaf 24 januari 2023 verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en de pc. Sindsdien was het vrij stil rondom de game, maar uit het niets krijgen we ineens een nieuwe gameplayvideo van 10 minuten die uitgebreid op de game ingaat. De video kun je hieronder bekijken.