Ontwikkelaar Relic Entertainment heeft een nieuwe Company of Heroes 3 trailer uitgebracht die de verschillende gameplay features uitlicht. De grootste wijziging tegenover de voorgangers is de dynamische map waarop jij je eigen campagne kunt plannen. Daarnaast is er een singleplayer avontuur met het Deutsches Afrikakorps (DAK) voorzien en wordt de toevoeging van de tactische pauze nogmaals benadrukt.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende testen geweest waarin spelers al vroegtijdig met de game aan de slag konden gaan. De feedback is steeds ter harte genomen en de verbeteringen zijn duidelijk te zien. Op de gamescom heb ik de nieuwste versie gespeeld en dat heeft wederom indruk gemaakt. In mijn gesprek met de ontwikkelaars kwam ook duidelijk naar voren dat ze de game nog lang blijven ondersteunen.