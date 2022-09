Xbox spelers kijken al tijden uit naar de komst van Square Enix’s uiterst populaire MMO Final Fantasy XIV. Phil Spencer beloofde in 2019 nog dat de MMO naar Xbox zou komen, en vorig jaar liet Naoki Yoshida weten dat Microsoft en Square Enix nog steeds volop in gesprek waren om een Xbox versie van de MMO werkelijkheid te maken, maar sindsdien is het stil gebleven.

Tijdens de Tokyo Game Show werd de vraag nogmaals gesteld aan Phil Spencer door Game Watch: komt Final Fantasy XIV naar Xbox consoles? In reactie hierop liet Spencer weten dat het bedrijf nog steeds toegewijd is om dit mogelijk te maken samen met Square Enix.

“We certainly announced that (laughs). Naturally, we haven’t given up yet. This is a commitment from both Microsoft and Square Enix to gamers and we will continue to coordinate our efforts.”