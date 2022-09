Het is nog altijd een uitdaging om een PlayStation 5 te kunnen kopen, daarom is het aantal bundels dat is verschenen tot op heden op slechts één hand te tellen. Er zit echter een nieuwe bundel aan te komen en dat is een samenwerking tussen Sony en Activision.

Het gaat hier om een PlayStation 5 bundel met Call of Duty: Modern Warfare 2. De console betreft de editie met disc-drive en bij de console zit een exemplaar van de shooter in de vorm van een voucher, waarmee je de game kan downloaden.

De bundel heeft een adviesprijs van € 619,99 en kan vooralsnog enkel in de PlayStation Direct webshop aangeschaft worden. Op dit moment is een pre-order nog niet mogelijk, maar het advies is om de genoemde webshop daarvoor in de gaten te houden.