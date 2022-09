Binnenkort lanceert EA – hoogstwaarschijnlijk voor de laatste keer – een FIFA-game en dan hebben we het natuurlijk over FIFA 23. Elk jaar probeert EA de nodige verbeteringen door te voeren en voor deze editie heeft men gekeken naar de commentaar opties.

Het is namelijk mogelijk om in FIFA 23 het kritische commentaar op je spel uit te zetten. Hier is ongetwijfeld voor gekozen zodat het spelen van FIFA 23 een positievere ervaring wordt, het is immers niet fijn om een bak commentaar op je af te krijgen als je net al een tegendoelpunt hebt moeten incasseren.

Eurogamer meldt echter dat de setting mogelijk nog wat verfijning nodig heeft: in Ultimate Team bleef het commentaar namelijk wel een kritische noot hebben.