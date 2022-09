Call of Duty: Modern Warfare 2 was de afgelopen weekenden speelbaar via de open beta en dat heeft Infinity Ward uiteraard veel informatie opgeleverd. Met nog een paar weken te gaan tot de release van de game, kunnen ze de laatste aanpassingen verrichten op basis van de informatie vanuit de beta, alsook de feedback.

Via een nieuw bericht op de Infinity Ward website heeft de ontwikkelaar een overzicht gegeven van de zaken waar ze nog naar gaan kijken.

De voetstap audio was tijdens de tweede beta beter, maar nog niet waar het zijn moet. Dit gaan ze beter balanceren de komende weken.

De zichtbaarheid van vijanden was niet optimaal, dit gaan ze ook tweaken zodat spelers nog beter te zien zijn.

Lobby’s die telkens uit elkaar vallen voordat een potje begint is ook iets waar intensief naar gekeken wordt, zodat het bij de release vlotter gaat.

Op basis van hoe er met de wapens gespeeld werd in de beta, zal men verschillende balans updates door gaan voeren.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de camera van schouder te wisselen in de third-person modus.

De verschillende bugs in Ground War en Invasion zullen geadresseerd worden, ook de AI van Invasion zal verbetering zien.

Dit is lang niet alles, maar dit zijn wel de meest prominente punten van feedback die de ontwikkelaar heeft gekregen. Naarmate de release van de game dichterbij komt, zullen ze meer informatie delen.