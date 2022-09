De beta voor Call of Duty: Modern Warfare 2 is onlangs afgelopen en de test was een onvervalst succes. Zo succesvol zelfs, dat het de grootste beta was in de geschiedenis van de franchise, zo onthult men op hun website.

Over de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc werden de meeste matches, uren en spelers geregistreerd. Ook Warzone Mobile weet goede cijfers te scoren. Het is namelijk de titel van Activision die binnen recordtijd meer dan 15 miljoen voorregistraties heeft weten binnen te harken.

De mensen die de beta hebben gespeeld of zich hebben geregistreerd voor Warzone Mobile, kunnen via de onderstaande afbeeldingen zien wat ze straks als beloning zullen ontvangen.