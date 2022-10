Er is een nieuw personage toegevoegd aan Nickelodeon All-Star Brawl, genaamd Rocko. Rocko Rama kan je kennen als de hoofdpersoon van de geanimeerde televisieserie Rocko’s Modern Life. Hij is individueel verkrijgbaar voor € 4,99, of als onderdeel van het “Nickelodeon All-Star Brawl Universe Pack – Season Pass” voor € 11,99.

Uitgever GameMill Entertainment en ontwikkelaars Ludosity en Fair Play Labs hebben de nieuwste toevoeging aan Nickelodeon All-Star Brawl in de onderstaande video al even uitgebreid voorgesteld. Nickelodeon All-Star Brawl is nu beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.