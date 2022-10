Iedereen die Resident Evil 8: Village heeft gespeeld, weet dat Lady Dimitrescu nogal aan de grote kant is. Juist haar lengte is wat haar angstaanjagend maakt, zeker als ze je te grazen neemt. Dit najaar zal ze een speelbaar personage worden in de Mercenaries modus, maar in die modus zal ze wat minder groot zijn.

In gesprek met Polygon heeft Kento Kinoshita, game director, aangegeven dat ze haar een flink stuk kleiner hebben moeten maken vanwege technische uitdagingen. Haar lengte op zichzelf was in de gewone campagne al een forse uitdaging, maar dat zou in de Mercenaries modus nog lastiger zijn.

Het moet voor de spelers niet te ingewikkeld worden om een personage te besturen en omwille van die reden zal de speler niet telkens met het hoofd van Dimitrescu tegen het plafond botsen.

“Lady Dimitrescu’s height brought up a lot of challenges during development, but in the end we were able to implement her with a giant stature, taller than any of the other characters.

For The Mercenaries, it’s necessary that the player can control their character easily, and to make that possible we did adjust her height to a little under nine feet tall. At that height, the player just barely avoids bumping into the ceiling.”