Nog enkele maanden wachten en dan kunnen we aan de slag met de langverwachte heruitvoering van Dead Space. Die traag maar gestaag naderende releasedatum zorgt er uiteraard voor dat de game steeds meer in zijn kaarten laat kijken. Gisteren bijvoorbeeld. Als PlaySense kregen we toen namelijk  de kans om een korte, doch krachtige presentatie over de remake digitaal bij te wonen. De meeste informatie die we hier meekregen, vond je al in dit bericht. We troffen echter ook enkele details aan die we jullie niet wilden onthouden.

Zo konden we uit het betoog van ontwikkelaar EA Motive afleiden dat de Ishimura – het inmiddels iconische ruimteschip uit de oorspronkelijke Dead Space – volledig te verkennen zal zijn. Waar je in het origineel per deel van het schip nog een level voorgeschoteld kreeg, is de Ishimura in deze remake een netjes in elkaar geschoven geheel. Ook interessant: de ‘intensity director’, die dynamisch het dreigingsniveau aanpast dat Isaac op zijn weg treft. In welke mate dit laatste spelelement precies impact zal hebben, is echter nog koffiedik kijken.

Dead Space Remake is vanaf 27 januari 2023 verkrijgbaar.