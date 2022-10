Volgende maand komt de volgende grote Pokémon game op de markt – Pokémon Scarlet & Violet – en dat moet uiteraard in de schijnwerpers worden gezet. Eerder deze week kregen we al een trailer te zien van Iono, een energetische gym leader die ook nog eens een fulltime streamer is. Haar partner is de Pokémon Bellibolt en die wordt nu aan ons voorgesteld.

Bellibolt is een ‘electric type’ Pokémon die met zijn lichaam elektriciteit kan opwekken. Deze elektriciteit kan hij dan op zijn vijanden afvuren, wat een pijnlijke uitkomst kan veroorzaken. Een schattig, maar gevaarlijk beestje dus…

Hieronder kan je twee video’s bekijken: eentje die Bellibolt voorstelt en eentje die wat concrete gameplay toont. Pokémon Scarlet & Violet verschijnt op 18 november voor de Switch.

Category: EleFrog Pokémon​

Type: Electric​

Height: 3’11” (1.2 m)

Weight: 249.1 lbs. (113.0 kg)

Ability: Electromorphosis / Static