Call of Duty: Modern Warfare 2 is nog een weekje van ons verwijderd en dan kunnen we weer het virtuele slagveld op, tenzij je een pre-order hebt staan. In dat geval kan je nu al aan de slag met de singleplayer. De reboot van twee jaar terug was een groot succes en veel spelers kijken ongetwijfeld uit naar het vervolg op de vernieuwde Call of Duty formule. Nu de release zo dichtbij is, is het ook handig om te weten hoeveel ruimte je alvast moet vrijhouden voor de complete game.

De bestandsgrootte van de PS4- en PS5-versies zijn inmiddels bekend dankzij de betrouwbare Twitterbot PlayStation Game Size. Net als bij Modern Warfare en Black Ops Cold War zal Modern Warfare 2 verschillende pakketten aanbieden, die je individueel kan installeren als je hier gebruik van wilt maken. Alles bij elkaar weegt de PS4-versie zo’n 66GB en de PS5-versie is ongeveer 63GB groot.

Tegenwoordig een redelijk normale bestandsgrootte en een aanzienlijke stap vooruit ten opzichte van de monsterachtige bestandsgroottes van met name Call of Duty: Warzone.