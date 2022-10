De One Piece franchise staat nog steeds sterk in zijn schoenen en viert intussen al zijn 25ste verjaardag. Binnenkort, aan het begin van 2023, vertrekken Monkey D. Luffy en de Straw Hats op een nieuw avontuur in One Piece Odyssey en aangezien die release gestaag dichterbij komt, is het tijd voor wat nieuw beeldmateriaal.

Bandai Namco liet deze keer een vrij lange nieuwe trailer op ons los die heel wat concrete gameplay in Alabasta toont. Je kan de trailer onderaan dit bericht bekijken in het Engels en Japans.

One Piece Odyssey verschijnt op 13 januari 2023. Wij konden onlangs nog met de game aan de slag en meer daarover lees je in onze preview.

“Immerse yourselves in the world of One Piece with this new gameplay trailer showcasing the world of memories — Alabasta! Relive the adventures of the Straw Hat Crew as they explore memorable locations and interact with characters from the original anime series.”