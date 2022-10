The Pokémon Company en Nintendo zijn lekker op dreef. Ongeveer twee weken geleden werden we al geïntroduceerd tot een gloednieuwe electric-type Pokémon: Bellibolt en het lijkt erop dat we de komende weken nog meer nieuwe Pokémon leren kennen in aanloop naar de release. Ditmaal is het de beurt aan Greavard, een nieuw Ghost-type Pokémon.

Greavards naam lijkt een combinatie te zijn van ‘Graveyard’ en Sint-bernard, typerend voor de Pokémon want het is eigenlijk gewoon een dode hond die zich in de grond verstopt. Alhoewel de kaars op het hoofd van Greavard doet vermoeden dat het ook deels een vuur-type is, lijkt het erop dat Greavard in ieder geval voor nu puur een Ghost-type is. We weten vooralsnog niet of Greavard kan evolueren, al is dat wel aannemelijk.

Naast de onthulling van de nieuwe Pokémon is The Pokémon Company traditiegetrouw begonnen met het adverteren van de nieuwe Pokémon-games op tv. Hiervoor heeft het bedrijf twee commercials uitgebracht die zich vooral focussen op het avontuurlijke aspect van Pokémon. Je kan deze commercials én de onthulling van Greavard hieronder bekijken.

Heb jij al zin in Pokémon Violet en Scarlet? Welke versie ga jij halen?