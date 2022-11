Sony heeft jaren terug een deal met Bethesda gesloten om twee games tijdelijk exclusief op de PlayStation 5 uit te brengen: Deathloop en Ghostwire Tokyo. Na de overname van de uitgever door Microsoft, verzekerde de software gigant dat de afspraken gehonoreerd zouden worden. Tot op heden is dat ook het geval, maar zodra de exclusiviteit rondom Deathloop afliep is de game naar de Xbox gebracht.

Hetzelfde lijkt te gebeuren met Ghostwire Tokyo. Er is een foto opgedoken van het Bethesda kantoor in Londen, waar artwork van Ghostwire Tokyo aan de muur te zien is. Hierop staan ook de platformen en naast de PlayStation 5 en pc valt ‘Xbox Series X|S’ te lezen. Opvallend, gezien de game niet officieel voor het platform van Microsoft is aangekondigd. Nu is het enigszins een no brainer dat de game naar de Xbox komt, maar hiermee hebben we alvast een soort van indirecte bevestiging.

Gezien de deal tussen Bethesda en Sony goed is voor een jaar per titel, hoeven we Ghostwire Tokyo vooralsnog niet voor 25 maart 2023 te verwachten. Mocht je in de tussentijd interesse hebben in de game, dan verwijzen we je graag naar onze review.