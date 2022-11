Bandai Namco en ontwikkelaar ILCA hebben een gloednieuwe trailer uitgebracht voor One Piece: Odyssey. Waar de ontwikkelaar al eerder bekendmaakte dat we de avonturen van de Straw Hats in Alabasta zouden herbeleven, zien we Luffy en de crew ditmaal in Water Seven.

De Water Seven-arc is een favoriet onder One Piece-fans, het kende immers de introductie van veel belangrijke personages, nieuwe power-ups en meer. De trailer lijkt er op te duiden dat de Enies Lobby arc ook te spelen zal zijn in One Piece: Odyssey.

Een aantal maanden geleden mochten wij de game al eens uitproberen en het liet een goede eerste indruk achter, zoals je terug kunt lezen in onze One Piece: Odyssey preview. Deze game komt op 13 januari 2023 uit voor de PS4, PS5, Xbox Series X|S en pc.