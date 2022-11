Drie jaar na release is Borderlands 3 meer dan 16 miljoen keer verscheept, zo liet Take-Two Interactive weten tijdens de bespreking van de financiële resultaten over het tweede kwartaal. Dit van hun huidige fiscale jaar.

De game weet nog steeds niet de nummers te behalen van Borderlands 2, die ondertussen bijna 27 miljoen keer verscheept is. Beide games zijn met een miljoen stuks omhoog gegaan sinds februari 2022. De algehele Borderlands franchise doet het heel goed, de serie heeft namelijk meer dan 77 miljoen stuks verscheept, waar dat er in februari nog 75 miljoen waren.

Of we binnenkort een vervolg zullen zien op Borderlands 3 blijft nog maar even de vraag. Wat wel duidelijk is, is dat we het universum dat Gearbox gecreëerd heeft nog wel vaker gaan terugzien. Tiny Tina wist alle verwachtingen te overtreffen en Gearbox liet immers weten dat er al nieuwe Tiny Tina ervaringen in ontwikkeling zijn.