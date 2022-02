Take-Two Interactive heeft laten weten wat de cijfers van het derde kwartaal van fiscaal jaar 2022 zijn. Zo konden we eerder al het aanhoudende succes van Grand Theft Auto V benadrukken. In dezelfde bron van informatie over de prestaties, valt op dat de Borderlands-serie het nog steeds erg goed doet qua verkopen.

In november van 2021 liet de uitgever weten dat Borderlands 3 bijna 14 miljoen keer was verscheept. De teller staat nu op meer dan 15 miljoen. Dit is echter niet het enige deel dat nog steeds regelmatig over de (digitale) toonbank gaat.

Ook Borderlands 2 wordt nog steeds frequent aangeschaft. Van dit deel zijn er ondertussen meer dan 26 miljoen stuks verkocht. Borderlands 3 is hierdoor het snelst verkopende deel in de franchise, terwijl deel twee het meeste is verkocht.