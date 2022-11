Tijdens het wachten op de release van The Callisto Protocol kan je genieten van een documentaire over de game. De eerste twee delen zijn hiervan al verschenen en nu is het tijd voor het derde deel, dat online is gezet.

De focus in het derde deel van deze documentaire-reeks ligt op hulpeloosheid en de mensheid. De ontwikkelaar wil dat de speler zich te allen tijde ongemakkelijk voelt en van binnen om hulp schreeuwt. Eén van de dingen die daarvoor moet zorgen is beperkte munitie.

Het derde deel van de The Callisto Protocol documentaire kan je hieronder bekijken. De eerste twee delen kun je hier en hier terugvinden.