We hebben dit jaar al twee uitbreidingen voor Mario Kart 8 Deluxe mogen verwelkomen. Elke uitbreiding bracht acht nieuwe circuits uit oudere games naar de populaire titel en nog voor het jaar voorbij is, mogen we het derde pakket verwachten.

Via Twitter heeft Nintendo aangekondigd dat de derde uitbreiding op 7 december zal verschijnen. Ook deze uitbreiding bevat weer acht extra circuits en twee hiervan zijn Wigglers Woud en Boo-Bruggen. De andere circuits is nog even afwachten.

Om deze content te kunnen spelen dien je in bezit te zijn van de Booster Course Pass. Die kun je los aanschaffen. Tevens zit deze pas bij Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket inbegrepen.