Simon ‘Ghost’ Riley is een van de iconische personages uit de Modern Warfare franchise, die ook in de reboot natuurlijk weer zijn opwachting maakt. Ghost is anders dan de rest, omdat we zijn gezicht nooit hebben gezien. Ook is het een kerel die door zijn persoonlijkheid en heldhaftige optredens bekend staat als een keihard soldaat.

We weten allemaal wat er met hem is gebeurd in Call of Duty: Modern Warfare 2 in 2009, maar gelukkig gaat het hem in de game van dit jaar beter af. Toch hebben we ook dit keer zijn gezicht niet gezien, zelfs in een bar zit de beste man met een masker op.

Altijd al benieuwd geweest naar hoe Ghost er in werkelijkheid uitziet? Dataminers zijn in de data van Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) gedoken en hebben Ghost als model gevonden, maar dan zonder masker op, zoals gedeeld werd op Reddit. Daarmee hebben we voor het eerst een gezicht bij de man. Is het wat je verwacht had, of totaal niet?