Het kung fu avontuur Sifu leent zich natuurlijk uitstekend om van de vechtpartijen in de game filmische clips te maken. Ontwikkelaar Sloclap denkt daar precies hetzelfde over en daarom krijgt de game gratis een Replay Editor. Hiermee kun je jouw acties extra in de verf zetten dankzij het toevoegen van effecten, het spelen met camera posities of het toevoegen van slowmotion.

🎬

Take a quick glimpse at what you'll be able to do in our Fall Title Update… 👀

Immortalize your best #Sifu moments (in glorious slow-motion) with the brand new Replay Editor!📽️ pic.twitter.com/30KBLomuBg

— SifuGame (@SifuGame) November 24, 2022