The Callisto protocol is nu een paar dagen uit en zoals je in onze review hebt kunnen lezen is de sci-fi horrorgame zeker de moeite waard. Mensen hebben het afgelopen weekend het spel al volop kunnen ontdekken met als gevolg dat er al een truc is gevonden om één van de moeilijkste achievements van het spel gemakkelijk te behalen.

Het gaat om de ‘The Protocol is About Life’ achievement die spelers goed op de proef stelt door ze uit te dagen om het spel op de Maximum Security moeilijkheidsgraad uit te spelen. Diverse spelers zijn erachter gekomen dat je het spel niet constant op deze moeilijkheidsgraad hoeft te hebben, alleen zodra je het spel start en op het moment net na de eindbaas. Je kan heel het spel dus spelen op de makkelijkste graad en deze terugzetten op Maximum Security zodra je de eindbaas hebt verslagen.

Waarschijnlijk doet The Callisto Protocol alleen een check op de moeilijkheidsgraad aan het begin en aan het eind van het spel, zonder data op te slaan over hoe vaak de instelling is veranderd. Het is nog onbekend of dit iets is waar ontwikkelaar Striking Distance Studios een update voor uit gaat brengen./p>