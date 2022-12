The Callisto Protocol verscheen afgelopen vrijdag en hoewel de game bij velen goed in de smaak valt, was de lancering niet vlekkeloos. Op alle platformen maakten gamers melding van problemen met de performance van de game en ontwikkelaar Striking Distance Studios werkt hard aan oplossingen hiervoor.

In het weekend werd de pc-versie van The Callisto Protocol al van een patch voorzien die de performance heeft verbeterd. Nu heeft de ontwikkelaar laten weten dat de game op alle consoles ook een update heeft ontvangen. Met deze update is de framerate van de consolesversies van The Callisto Protocol verbeterd en zouden crashes ook minder vaak voor moeten komen.

Striking Distance Studios meldt verder dat er goed naar alle feedback wordt geluisterd en dat men hard werkt aan verdere updates, waar binnen enkele dagen meer over bekendgemaakt zal worden. Tot slot gaat de studio ook nog in op de ondersteuning van ray-tracing op de Xbox Series X, waar problemen over worden gemeld. Volgens de ontwikkelaar werken ray-traced schaduwen naar behoren, maar zijn er wel issues met ray-traced reflecties. Daar wordt aan gewerkt en later deze week volgt meer informatie.

We wanted to clear up any confusion: ray-traced shadows are supported and look great on Xbox Series X. However, we are aware of issues with ray-traced reflections that we are addressing. More information is coming this week. We appreciate the patience and support.

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 4, 2022