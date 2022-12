De PlayStation 5 en Xbox Series X|S zijn al twee jaar op de markt. Toch komen de meeste games ook nog uit voor de vorige generatie consoles. Criterion besloot met Need for Speed: Unbound om deze alleen te maken voor de huidige generatie spelcomputers. De ontwikkelaar heeft nu laten weten waarom.

Creative director Kieran Crimmins heeft in een interview met Traxion gezegd dat het de doelstelling van Criterion was om van Need for Speed: Unbound de best mogelijke game te maken. Om dit voor elkaar te krijgen, heb je de meest krachtige consoles nodig, dus was de keuze makkelijk.

“As we were going through it the stuff we could do on current-gen consoles [is] just so much better than what you can do on previous gen. We wanted to double down on it, we wanted to deliver the best possible experience to players that could play it.”

“Playing it all [in] 4k 60 frames a second, HDR is an absolutely transformative racing game experience. With the new physics system, the new handling, the new effects and new graphics – I feel like anyone that plays it will totally understand.”