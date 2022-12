De afgelopen dagen is Star Wars Jedi: Survivor veelvuldig in het nieuws geweest. Zo is de releasedatum bekendgemaakt, hebben we de eerste gameplaybeelden gezien en zijn we nog op een lading screenshots getrakteerd. Ons hoor je niet klagen, maar daardoor is wel de onthulling van de Star Wars Jedi: Survivor Collector’s Edition wat ondergesneeuwd.

Hierboven kun je zien wat er allemaal inzit. Enthousiast hoef je er echter niet van te worden, want net zoals met de Dead Space Remake Collector’s Edition, gaat ook deze via Limited Run Games.

Deze editie van Star Wars Jedi: Survivor komt met een lightsaber en wat andere extra’s. Je zult er overigens de hoofdprijs voor betalen, want de adviesprijs staat op 450 dollar, inclusief verzenden.