De games van 2023 | Like A Dragon: Ishin! – Waar de franchise voorheen bekend als Yakuza tot een aantal jaar terug in een niche viel, zijn Kiryu, Ichiban en kornuiten tegenwoordig niet meer weg te denken uit het gaming landschap. De Like A Dragon-games volgen al jaren een soortgelijk concept, maar Ryu Ga Gotoku Studio weet met elk deel toch net weer genoeg frisheid toe te voegen, waardoor wij de controller niet meer los kunnen laten als we eenmaal beginnen. De serie kent zijn roots in Japan, waar in 2014 een spin-off verscheen met de titel Ryu ga Gotoku Ishin!, wat een typische Like A Dragon-game is, maar dan in de negentiende eeuw. Geen grote stoere mannen in pak, maar in yukata’s of jinbei. Wij hebben in ieder geval ontzettend uitgekeken naar een Westerse release van deze titel.

Like A Dragon: Ishin! – In de game stap je in de schoenen van Sakamoto Ryoma, een echt figuur uit de Japanse geschiedenis. In de game lijkt het overigens om een voorvader van Kiryu te gaan gezien de gelijkenissen. Ryoma komt thuis in Tosa om het daar aan de stok te krijgen met de Joshi, de hoogst geplaatste samoerai in Japan. Ryoma wordt op het laatste moment gered door Toyo, een overheidsmedewerker en vaderfiguur voor Ryoma. Toyo deelt zijn plan om het klassen systeem in in ieder geval Tosa omver te werpen en het leven voor de mensen een stuk prettiger te maken. Hoe kan een Kiryu look-a-like hier nu niet aan mee willen werken?



Als we de eerste trailers zien weten we al een beetje wat ons te wachten staat. Kamurocho en Yokohoma worden ingeruild voor een negentiende eeuws Tosa, waarin je vrij rond zal kunnen bewegen. In de straten van Tosa zal je ook weer het nodige gespuis aantreffen, waarvoor Ryoma een rijk arsenaal aan wapens tot zijn beschikking heeft. Je kan de held uit gaan hangen met jouw vuisten, maar waarom moeilijk doen als je er ook een katana of zelfs pistolen bij kan pakken? De combat lijkt in ieder geval behoorlijk divers te worden. Wat ook niet onbelangrijk is, is het feit dat Ryu Ga Gotoku Studio met Like A Dragon: Ishin! hun eerste game op de Unreal Engine af gaat leveren in plaats van hun eigen Dragon Engine. Het belooft in ieder geval weer een visueel genot te gaan worden met daarbij vele liters bloed om te vergieten.

Voorlopige conclusie: Het mag geen geheim zijn dat wij op de redactie zeker te spreken zijn over de Like A Dragon-games en daarmee is Like A Dragon: Ishin! zo’n game die gedurende zijn Japanse exclusiviteit altijd in ons achterhoofd bleef dwalen. Misschien komt hij nog… Het lange wachten wordt nu in ieder geval dubbel en dwars beloond. We weten hoe goed Ryu Ga Gotoku Studio is met hun remakes, dus we verwachten met Ishin! geen uitzondering. Op één dag na hebben we negen jaar moeten wachten alvorens wij met de game aan de slag mogen en die dag kan niet snel genoeg komen. Het oorspronkelijke Ryu ga Gotoku Ishin! verscheen op 22 februari 2014, wij mogen met de remake aan de slag op 21 februari 2023.