One Piece Odyssey is één van de eerste grote releases dit jaar en gezien de game vrijdag in de winkels ligt, zijn de Trophies inmiddels op het PlayStation Network gezet. Dat brengt ons bij het onderstaande overzicht, waaruit blijkt dat je behoorlijk wat moet doen om de platinum te bemachtigen.

Sterker nog, je dient met alle personages level 70 te bereiken, 300 gevechten te winnen en meer. Bereid je dus voor op een lange zit en hieronder krijg je alvast een indruk van wat te doen. De Achievements zijn nog niet live, dus het is even afwachten hoe de waarde verdeling qua punten zal zijn.

Platinum

Odyssey Master

-The Mark of a True Adventurer

Goud

High Leveler

-Got everyone past level 70.

Challenge Enemy Conqueror

-Defeat all the powerful challenge enemies twice or more.

Zilver

Final Chapter Clear

-Cleared the final chapter.

Pit Stop Pro

-Cleared all side stories.

Bounty Hunter

-Turned in all bounties.

Certified Fray Fixer

-Cleared all Memory Links.

Top Cook

-Made all recipes.

Trick Ball Whiz

-Made all Trick Balls.

Treasure Hunter

-Opened all the locked treasure chests.

Challenge Enemy Beginner

-Defeat one powerful challenge enemy.

Battle Master

-Won 300 battles.

Brons

Chapter 1 Clear

-Cleared chapter 1.

Chapter 2 Clear

-Cleared chapter 2.

Chapter 3 Clear

-Cleared chapter 3.

Chapter 4 Clear

-Cleared chapter 4.

Chapter 5 Clear

-Cleared chapter 5.

Chapter 6 Clear

-Cleared chapter 6.

Chapter 7 Clear

-Cleared chapter 7.

Chapter 8 Clear

-Cleared chapter 8.

Journeyman Cook

-Made 10 recipes.

Trick Ball Beginner

-Made 10 Trick Balls.

Chasing Champion

-Fused 30 accessories.

Craft Enthusiast

-Fused 5 accessories.

Jewelry Master

-Made an accessory with 4 effects.

I smell an adventure!

-Cleared 10 side stories.

Journeyman Hunter

-Turned in 10 bounties.

Fixed a Fray

-Cleared 5 Memory Links.

Party Animal

-Had 30 parties.

Collector

-Collected 99 Yaya Cubes.

Cube Collector: Luffy

-Collected 50 of Luffy’s cube fragments.

Cube Collector: Zoro

-Collected 50 of Zoro’s cube fragments.

Cube Collector: Nami

-Collected 30 of Nami’s cube fragments.

Cube Collector: Usopp

-Collected 40 of Usopp’s cube fragments.

Cube Collector: Sanji

-Collected 40 of Sanji’s cube fragments.

Cube Collector: Chopper

-Collected 30 of Chopper’s cube fragments.

Cube Collector: Robin

-Collected 30 of Robin’s cube fragments.

Cube Collector: Franky

-Collected 20 of Franky’s cube fragments.

Cube Collector: Brook

-Collected 6 of Brook’s cube fragments.

Savings Savant

-Obtained a total of 20,000,000 berries.

Bond Battler

-Activated 20 Bond Arts.

Singular Strike

-Did more than 10,000 damage to an enemy with a single attack.

Gum-Gum Rocket

-Traveled with Gum-Gum Rocket 100 times.

Iron Door Slicer

-Cut 20 doors with Zoro’s Door Slice.

Usopp’s Slingshot

-Used Usopp’s Shot 100 times.

Archaeologist’s Appraisal

-Robin collected 20 items with Archaeologist’s Appraisals.

Cook’s Nose

-Sanji collected 25 items with Cook’s Nose.

Treasure Sensor

-Nami collected 25 Items with Treasure Sensor.

Franky Skywalk

-Built a bridge 10 times with Franky Skywalk.

Victor

-Won 50 battles.

Escape is Victory

-Ran from three battles.

One Piece Odyssey verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Morgen lees je er in onze review meer over.