In de preview, die je hier kan terugvinden, kon je lezen dat we voorlopig de vergelijking maakten met Sekiro: Shadows Die Twice. Dit is natuurlijk geen slechte game en we vermoeden ook het beste voor Wo Long: Fallen Dynasty. De makers, Team Ninja, zijn natuurlijk niet aan hun proefstuk toe na het maken van de NioH-franchise. In tegenstelling tot NioH, speelt de game zich niet af in Japan, maar in China gedurende het Han-tijdperk.

Recent kon je hier al beelden van een baasgevecht kijken, maar nu krijgen we ook beelden te zien van de endgame. In de video, die je hieronder kan terugvinden, zijn er twee baasgevechten te zien, waarbij je je snelste reflexen zal moeten boven halen om niet naar het rijk der doden gestuurd te worden. Op Wo Long: Fallen Dynasty zullen we nog even moeten wachten, aangezien de game op 3 maart verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.