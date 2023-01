Tango Gameworks heeft ons vorig jaar het prima Ghostwire Tokyo gebracht, dat na de release nog wat updates kreeg. Het is echter onduidelijk met welke game de ontwikkelaar in de tussentijd aan de slag is gegaan, maar het ziet er naar uit dat de titel nu gelekt is.

De betrouwbare en bekende leaker van PlayStation Plus games, Billbil-kun komt op Twitter met het bericht dat Tango Gameworks momenteel zou werken aan de game Hi-Fi Rush. Deze titel zou op korte termijn officieel aangekondigd moeten worden, mogelijk morgenavond tijdens Developer_Direct.

Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de game kort erna alsnog officieel aangekondigd worden. Althans, dat valt op te maken uit de woorden van de leaker. De game zou bij de release in twee edities moeten verschijnen: standaard en Deluxe. Verdere details zijn er niet.

PREMIERE

A new game from Bethesda x Tango Gameworks will be announced (and/or released) soon (probably in Xbox & Bethesda Developer_Direct event)

Name of the game :

Hi-Fi RUSH (Project Hibiki)

Will come in Standard and Deluxe Edition

Game is rated ESRB Teen (PEGI 12) pic.twitter.com/ggjZa0N2Q9

— billbil-kun (@BillbilKun) January 24, 2023