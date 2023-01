De Nintendo Switch is niet meer de jongste, maar het ziet ernaar uit dat de Japanse fabrikant de console nog minstens een jaar mee wil laten gaan. Voor 2023 staan immers titels zoals The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp gepland. Van de eerste titel weten we de releasedatum al – 12 mei – maar als het gaat om Advance Wars, weten we nog steeds heel weinig.

Daar lijkt binnenkort verandering in te komen. Een gebruiker op Famiboards ontdekte namelijk dat de eShop pagina’s van beide titels onlangs van een update zijn voorzien. Daarbij zijn de games voorzien van een nieuwe NSUID, wat vaak betekent dat er binnenkort pre-orders mogelijk zullen zijn. Dit zou betekenen dat een releasedatum voor Advance Wars niet lang meer op zich laat wachten, zij het via een Nintendo Direct of een rechtstreekse aankondiging op social media.

Het dubbelpakket van Advance Wars had al lang en breed verkrijgbaar moeten zijn, maar door de uitbraak van conflicten tussen Rusland en Oekraïne vond Nintendo het niet verstandig om een oorlogsgame uit te brengen. Men stelde de titel daarom voor onbepaalde tijd uit, wat inmiddels bijna een jaar geleden is. Onlangs werd ons nog op het hart gedrukt dat de game echter absoluut niet geannuleerd is.

Ondertussen werkt Nintendo al bijna vijf jaar in het diepste geheim aan het vervolg op het gelauwerde The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Van uitstel lijkt echter geen sprake meer te zijn en kunnen we op 12 mei aan de slag met het nieuwste avontuur van Link.