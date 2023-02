Inmiddels zijn er drie waves van de Booster Course Pass voor Mario Kart 8 Deluxe uitgebracht, die samen 24 verschillende tracks aan de game hebben toegevoegd. De laatste release was in december en nu mogen we uitkijken naar de volgende, wave 4.

Tijdens Nintendo Direct werd aangekondigd dat de vierde golf deze lente zal verschijnen en onder andere Yoshi’s Island als track bevat. Verder zal Bardo als speelbaar personage worden toegevoegd. Een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt.