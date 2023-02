We zijn nog maar enkele dagen verwijderd van de lancering van Lightfall, de aankomende grote uitbreiding van Destiny 2. De afgelopen tijd heeft Bungie al veel aandacht besteed aan Lightfall. Zo kregen we naast de launch trailer ook video’s te zien over de Strand-subklasse en de quality of life features.

Nu is er een nieuwe ‘Developer Insights’ video verschenen. In deze video bespreken medewerkers van Bungie de gevaren die spelers van Destiny 2: Lightfall zullen tegenkomen. Zo zal je de strijd aangaan met Calus, de belangrijkste villain uit de uitbreiding. Ook wordt The Witness besproken, die door Bungie wordt omschreven als de meest krachtige vijand in het Destiny-universum. Spelers kunnen zich dus opmaken voor een pittig avontuur.

Destiny 2: Lightfall verschijnt op 28 februari. Wil je meer weten over de uitbreiding? Lees dan onze preview.