Met de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass beloofde Nintendo in totaal 48 racebanen toe te voegen door middel van zes waves aan content. Inmiddels zijn we aanbeland bij wave vier, waarvan we zeven klassieke levels mogen verwachten, een geheel nieuw level en ook een speelbaar personage van weleer maakt een comeback in de vorm van Birdo.

Nintendo heeft nu bekendgemaakt dat de vierde wave op 9 maart aanstaande zal verschijnen. Om de nieuwe levels te mogen spelen, moet je in het bezit zijn van de eerder genoemde Booster Course Pass of een actief lidmaatschap hebben op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket.

We hebben een overzicht van de levels die met wave vier komen hieronder geplaatst.