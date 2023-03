The Outlast Trials heeft eindelijk een releasedatum gekregen. De multiplayer horrogame lanceert op 18 mei in early access voor zowel Steam als de Epic Games Store. De inhoud van deze vroege versie is nog niet bekendgemaakt, echter kun je hieronder wel de vrij aparte aankondigingstrailer bekijken. Het is in ieder geval zeker origineel te noemen.

De game speelt zich tijdens de Koude Oorlog af. Je bent een ‘vrijwilliger’ voor de experimenten van de Murkoff Corporation. Ondanks de andere insteek, is de gameplay grotendeels hetzelfde gebleven. Je bent veel aan het sluipen, verstoppen of aan het rennen voor je leven. Je kunt dit nog steeds alleen doen of in coöp met een maximum van vier spelers.