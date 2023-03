The Last of Us is de laatste tijd volop in het nieuws en dat heeft natuurlijk te maken met het succes van de recente HBO-serie, waarvan op z’n minst nog een seizoen gaat komen en waarschijnlijk meer. Geestelijk vader Neil Druckmann liet tevens tijdens de Kinda Funny podcast weten dat Naughty Dog aan hun volgende project is begonnen, wat naar verluidt The Last of Us: Part III moet gaan worden, hoewel de regisseur dat niet wilde bevestigen.

Tijdens diezelfde podcast vertelt Druckmann dat er op een gegeven moment een prequel op de planning stond, die geheel om Ellie’s moeder moest gaan draaien. Die game zou niet door Naughty Dog ontwikkeld worden, maar door een studio die Neil via gastheer Greg Miller heeft leren kennen. Er waren gesprekken gaande, maar uiteindelijk kwam het project toch niet van de grond.

“There was a more full version of this story that went more back in time, that was going to be made into a video game. Not by Naughty Dog, but a different game studio. Greg Miller introduced me to that studio, we had talked to them for quite a while to do this thing and then it didn’t quite work out.”

Het is niet de eerste keer dat de regisseur uitspraken doet over deze verhaallijn. Eerder onthulde Druckmann dat de originele game bijna een uitbreiding had gekregen waarin Ellie’s moeder tevens moest terugkeren, maar ook dit is uiteindelijk niet gemaakt. Daarna hebben Druckmann en Craig Mazin het personage alsnog in de HBO-serie verwerkt, waarvan deze week de laatste aflevering van het seizoen beschikbaar is gesteld.