Tijdens The Game Awards vorig jaar werd Crash Team Rumble aangekondigd en na een paar maanden van stilte hebben we nu meer informatie gekregen. De release van de game laat namelijk niet lang op zich wachten, de game verschijnt op 20 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Voordat de release daar is, zal het mogelijk zijn om de game te spelen via de gesloten beta. Die zal van 20 tot 24 april plaatsvinden en om toegang te krijgen zul je een pre-order moeten plaatsen.

De prijs van de game is schappelijk, de standaard editie kost namelijk € 29,99 en bevat tevens de Premium Battle Pass voor seizoen 1. Als je meer uit de game wilt halen kun je ook de Deluxe Edition aanschaffen. Die kost € 39,99 en bevat naast alles van de standaard editie ook de Battle Pass voor het tweede seizoen.

In de beta zullen vijf helden beschikbaar zijn: Crash, Coco, Dr Neo Cortex, Tawna en Dingodile. Elk personage kent unieke mogelijkheden, speelstijlen en rollen, waardoor er variatie in de gameplay moet ontstaan.

Hieronder een nieuwe video die meer van Crash Team Rumble laat zien.