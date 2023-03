Fans die geen genoeg kunnen krijgen van Aloy en haar avonturen in Horizon Forbidden West, kunnen volgende maand aan de slag met de Burning Shores uitbreiding. Deze verschijnt op 19 april en onlangs werden de prijs en pre-order bonus bekendgemaakt. In deze uitbreiding gaat Aloy op avontuur in een nieuwe regio, maar die zal niet direct toegankelijk zijn als je deze aanschaft.

Mocht je de uitbreiding kopen en direct willen spelen, dan moet je er rekening mee houden dat je de main game uitgespeeld moet hebben. Burning Shores speelt zich namelijk af direct na het einde van Forbidden West. In de onderstaande trailer worden nog wat tips gegeven om je voor te bereiden op de Burning Shores uitbreiding.

Aan het einde van de trailer horen we ook bekend personage Sylens spreken tegen Aloy. Sylens werd ingesproken door de onlangs overleden acteur Lance Reddick. Horizon Forbidden West-spelers mogen dus voor de laatste keer zijn stemwerk verwachten in Burning Shores.