De maand maart begint steeds meer op een Tekken 8 maand te lijken, want sinds het begin van maart worden we al geïntroduceerd tot diverse personages uit de game. Zo hebben we gisteren nog Jun Kazama mogen zien en vlak daarvoor ook al Jack-8 en Lars Alexandersson. Bandai Namco gooit er nog een schepje bovenop en heeft de komst van een oude bekende bevestigd.

Ling Xiaoyu liefhebbers kunnen zich verheugen op haar komst, waarbij ze is voorzien van een nieuwe look zoals te zien is in de onderstaande trailer. De “Dancing Phoenix” werd voor het eerst geïntroduceerd in Tekken 3 en is sindsdien altijd aanwezig geweest. Zoals je kunt zien behoudt ze een aantal van haar iconische moves – zoals de Art of Phoenix – en ze mept er maar wat graag op los met haar unieke vechtstijl.