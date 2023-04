Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat Ubisoft voor het eerste beelden liet zien van Avatar: Frontiers of Pandora. Sindsdien is het erg stil gebleven rondom deze titel, maar het ziet ernaar uit dat we binnenkort eindelijk weer eens wat van de game gaan vernemen. Leaker ScriptLeakersR6 suggereerde dat onlangs immers via Twitter.

Sindsdien heeft de leaker nog meer informatie gedeeld. Zo kregen we vermoedelijke in-game screenshots te zien en werden er details over de gameplay en het verhaal gedeeld. Daar doet ScriptLeakersR6 nu nog een schepje bovenop. Via Twitter heeft de leaker gemeld dat Avatar: Frontiers of Pandora online- en coöp-elementen bevat. Tot op heden heeft Ubisoft nog niets gezegd over online en/of multiplayerfuncties. De leaker beweert verder dat het spel een Season Pass, ‘Welcome Pass’ en valutapakketten bevat.

Of alle gelekte informatie klopt moeten we natuurlijk afwachten. Hopelijk laat Avatar: Frontiers of Pandora inderdaad weer snel van zich horen. Eerder deze week maakte Ubisoft bekend dat op 12 juni een nieuwe editie van Ubisoft Forward plaatsvindt, wat natuurlijk een uitgelezen kans is om het spel na lange tijd weer eens in de schijnwerpers te zetten.

AFOP will have online/co-op elements. — Script (@ScriptLeaksR6) April 1, 2023